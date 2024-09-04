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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 10:54

Şanlıurfa'daki bölge koruma altına alındı! İnceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı.