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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 13:44

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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