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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:33

Sanayici ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 24 saat esasıyla çalışan kriz masası oluşturuldu. Masa, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumlarla koordineli çalışarak acil ihtiyaç kalemlerinde üretim yapan yerli ve yabancı firmalarla köprü kuruyor.

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