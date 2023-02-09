Sanayici ile deprem bölgesi arasında yardım köprüsü kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kriz masasında, bakan yardımcılarının koordinasyonunda, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile bakanlık yöneticileri yer alıyor.

Kriz masası, öncelikli olarak afet bölgesine yakın organize sanayi bölgeleri (OSB) ve iş insanlarıyla irtibata geçti. Bu sayede, paket su, hazır gıda, battaniye, ısıtıcı, giyim, jeneratör, iş makinesi, konteyner, forklift, hijyen seti gibi acil ihtiyaç malzemeleri, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye en yakın noktalardan yola çıktı.

Çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) bağlı OSB'lerin ayni ve nakdi yardımları da AFAD ve Türk Kızılay'a yönlendiriliyor.

Masa, depremin yaşandığı bölgede belediyeler ve sanayiciler arasında köprü kurarak çok sayıda mobil mutfak ve hazır yemek araçlarını ihtiyaç noktalarına gönderdi. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar da uçaklarla sevk edildi.

Türkiye'ye gelen yabancı ülke arama kurtarma ekipleri İstanbul'dan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na ulaşırken, Adana Hacı Sabancı ve Mersin OSB'lerle il ve ilçe belediyelerinin desteğiyle 300'ün üzerinde otobüs ile tır hazırlandı. Otobüsler, yabancı personeli, tırlar da kurtarma ekipmanlarını havalimanından deprem bölgesine taşıdı.

Kriz masasının yaptığı çalışmalarla, aralarında Azerbaycan, Rusya, Çin, İspanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Pakistan, Hindistan, Tayvan, Avusturya ve Malezya'nın da bulunduğu 38 ülkeden 2 bin 201 yabancı personel ekipmanlarıyla bölgeye ulaştırıldı. Bu kapsamda, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda AFAD ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi İl Müdürlüğü görevlileri işbirliği yaptı. Kurtarma ekipleri, kabiliyet, ekipman ve yetkinliklerine göre bölgelere sevk edildi.

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Üreticilerle temasa geçildi





Kriz masası, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumların yeni ihtiyaçlar bildirmelerinin ardından istenilen malzemelerin üreticileriyle temasa geçti. Böylece tek seferde araç gereç ve ekipmana çok daha hızlı şekilde ulaşıldı.





Kriz masasının koordinasyon çalışmaları, tüm ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 24 saat esasıyla seferberlik halinde sürdürülüyor. Bölge kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, yatırım destek ofisleri, KOSGEB müdürlükleri, TSE koordinatörlükleri ve TÜBİTAK ekipleri de sahada çalışmalara destek oluyor.