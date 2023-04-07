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Eklenme tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 14:10

Sanat galerisini andıran istasyon! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı

8 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu sanat galerisini andırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi açılıyor.

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