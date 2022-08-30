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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 17:32

Samsun'da TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi! İşte o anlar

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

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