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Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 17:54

Samsun'da İnşaat Çalışmasında Patlayan Borular Sokakları Sular Altında Bıraktı

Samsun'da bir binanın inşaat çalışması sırasında su ve doğalgaz boruları patladı. Sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi.

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