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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 10:50 |

Samsun Limanı'nda bulunan gemide yangın çıktı! Yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

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