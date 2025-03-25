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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 11:25 |

SAK timleri nasıl eğitimlerden geçiyor! İşte o anlar

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, aldıkları sıkı eğitimlerle her türlü şartta arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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