SAK timleri nasıl eğitimlerden geçiyor! İşte o anlar

"Yılda iki kez buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz"





Her hafta planlı dalış eğitimi yaptıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:





"Yıl içerisinde dört kez derin dalış ve akarsularda arama kurtarma, iki kez de buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimleri yaparken bölgemizdeki göl, akarsu ve havuzlardan yararlanıyoruz. Son 5 yılda 27 arama kurtarma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyetlerde 17 kayıp şahsa, iki araca, iki silaha ve adli delile ulaştık. SAK timinde görevli personel, kurbağa adam cankurtaran dalış amirliği, olay yeri dalış, bot operatörlüğü ve ilk yardım gibi birçok kursta eğitim görüyor."