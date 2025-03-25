SAK timleri nasıl eğitimlerden geçiyor! İşte o anlar

Jandarma bünyesinde kentte 2020'de kurulan 6 kişilik SAK timi, o tarihten bu yana 24 saat esasıyla görevlerini sürdürüyor.
Kurulduğu yıldan itibaren yaklaşık 150 saat su altında arama kurtarma ve eğitim faaliyeti icra eden SAK timi, her yıl gerçek görev şartlarını yansıtan senaryolu eğitimlerden geçiyor.
SAK Timi Komutanı Kıdemli Astsubay Üstçavuş Erdinç Doğan, AA muhabirine, diğer birliklerle ve bazı kurumlarla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.
"Yılda iki kez buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz"
Her hafta planlı dalış eğitimi yaptıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Yıl içerisinde dört kez derin dalış ve akarsularda arama kurtarma, iki kez de buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimleri yaparken bölgemizdeki göl, akarsu ve havuzlardan yararlanıyoruz. Son 5 yılda 27 arama kurtarma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyetlerde 17 kayıp şahsa, iki araca, iki silaha ve adli delile ulaştık. SAK timinde görevli personel, kurbağa adam cankurtaran dalış amirliği, olay yeri dalış, bot operatörlüğü ve ilk yardım gibi birçok kursta eğitim görüyor."
Doğan, çoğunlukla gerçek görev şartlarını yansıtan senaryolu eğitimler yaptıklarını ifade ederek, "Diğer timlerden farklı olarak yaklaşık 2 bin metre irtifada olduğumuz için sık sık irtifa dalışı ile soğuk havadan dolayı buz altı dalışı, kısıtlı görüşler ve karanlık sularda dalış eğitimi icra ediyoruz." diye konuştu.