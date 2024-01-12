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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:41

Sahte plakaya karekodlu önlem! Günde 400-500 çift plaka basılabiliyor

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, karekodlu araç plakası uygulamasına, sahte plaka basımını engellemek amacıyla başlandığını belirterek, 'Sahte plakayla ve ruhsatla araç satımları olabiliyor, dolandırıcılık olabiliyor, bunun önüne geçilecek.' dedi.

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