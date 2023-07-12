'Sağlık ve Sevgi Tırı'nda depremzede çocukların göz taraması yapılacak
Muş'ta 'Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi' kapsamında donatılan ve depremden etkilenen illerdeki çocukların göz taramasının yapılacağı 'Sağlık ve Sevgi Tırı' tanıtıldı. Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi koordinesinde, Üsküdar Üniversitesi, Atasun Optik ve Türk Kızılay'ın da paydaş olduğu proje kapsamında oluşturulan tır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 7-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek. Psiko-sosyal destek çalışmasının da yürütüleceği tır, 15 Temmuz Cuma günü deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacak.