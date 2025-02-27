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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 16:58 |

Rus ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi sona erdi

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

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