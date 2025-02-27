Rus ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde "birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını" belirterek, "Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz." mesajını paylaşmıştı.