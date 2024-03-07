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Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 23:56

Roketsan duyurdu! MZK Sistemi test atışını başarıyla tamamladı... Türkiye'ye büyük güç katacak

Roketsan, tüm tank konfigürasyonlarına entegre olabilen Modüler Zırhlı Kule (MZK) sistem kulesi'nin test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

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