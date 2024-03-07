Roketsan duyurdu! MZK Sistemi test atışını başarıyla tamamladı... Türkiye'ye büyük güç katacak

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Tüm tank konfigürasyonlarına entegre olabilen, operasyon sahalarının sarsılmaz kulesi olan MZK Sistem Kulesi yapılan test atışlarında başarıya ulaştı.



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Yüksek koruma kabiliyeti, bulunan MZK Sistemi Türk Savunma Sanayisine büyük katkı sağlayacak.

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Gelişmiş atış yeteneği ile ön plana çıkıyor.

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En hafif sistem ağırlığında en yüksek beka seviyesinde bulunuyor.

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Üstün koruma kabiliyeti ile ön plana ile çıktığı görülüyor.

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Düşük silueti ile düşman unsurların etkin menzilinden kendisini koruyor.

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Roketsan'ın projesinin ihracat potansiyelinin yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

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TSK'NIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK

Roketsan tarafından Modüler Zırhlı Kule (MZK) ile modernize edilen M60A3 Ana Muharebe Tankı Türk Kara Kuvvetlerinin önemli bir parçası olacak.

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MZK; pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla bekayı önemli ölçüde arttıracak.

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Zırh haricinde durumsal farkındalığı arttırarak bekaya katkı sağlayan MZK üzerinde 360 derece kapsama alanına sahip Lazer Uyarı Alıcıları ve Durumsal Farkındalık sistemleri yer almakta.

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Kuleye ayrıca Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri entegre edilebiliyor.

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