Roketsan duyurdu! MZK Sistemi test atışını başarıyla tamamladı... Türkiye'ye büyük güç katacak

Tüm tank konfigürasyonlarına entegre olabilen, operasyon sahalarının sarsılmaz kulesi olan MZK Sistem Kulesi yapılan test atışlarında başarıya ulaştı.
TSK'NIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK
Roketsan tarafından Modüler Zırhlı Kule (MZK) ile modernize edilen M60A3 Ana Muharebe Tankı Türk Kara Kuvvetlerinin önemli bir parçası olacak.
MZK; pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla bekayı önemli ölçüde arttıracak.
Zırh haricinde durumsal farkındalığı arttırarak bekaya katkı sağlayan MZK üzerinde 360 derece kapsama alanına sahip Lazer Uyarı Alıcıları ve Durumsal Farkındalık sistemleri yer almakta.