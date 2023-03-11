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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 13:23

Riskli semtler için acil 'Kırmızı Plan'! İşte ilçe ilçe acil müdahale edilmesi gereken yerler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Vatandaşlar olası İstanbul depremi için riskli bölgeleri sorguluyor. AFAD'ın İstanbul için 5 ay önce hazırladığı 'Kırmızı Eylem' planında yer alan ilçeler için acil dönüşüm yapılması gerektiğine dikkat çekilmiş. Peki ,AFAD'ın 'Kırmızı Eylem' planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor?

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