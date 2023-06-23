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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:58

Rekor sürede tamamlandı! Binlerce hastaya hizmet veriyor

Asrın felaketinin ardından 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi kısa sürede tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastane 22 Mayıs'ta hasta kabulüne başladı. Defne Devlet Hastanesi, bu güne kadar yaklaşık 31 bin depremzede vatandaşa şifa oldu.

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