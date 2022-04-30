Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar

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Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu.

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Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı.

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Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi.

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Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti.

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Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

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43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarken 'kilit kavşak' olarak bilinen 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluştu.

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Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunun kent girişi bölgesinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

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Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da artarken uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi.

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Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.