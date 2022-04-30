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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 15:27

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde zaman zaman trafik yavaşladı ancak ulaşımda aksama yaşanmadı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de ise, bayram tatilinin başlamasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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