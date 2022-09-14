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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:52

PKK'nın kullandığı mağarada ele geçirildi! Yüzlerce silah ve mühimmat bulundu

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan iki mağarada 359 silah ve yüzlerce mühimmat ele geçirdi.

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