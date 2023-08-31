Paraşütçülerden 30 Ağustos'a özel “Saygı Uçuşu”

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümünde Sivas'taki yamaç paraşütçüleri saygı uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşu vatandaşlar ilgiliyle izledi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir dizi etkinlikler yaptı.

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Etkinlikler çerçevesinde Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından "Saygı Uçuşu" gerçekleştirildi.

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Törenin en etkileyici anlarından biri, yamaç paraşütçülerinin Türk bayrağı eşliğinde gökyüzünde sergilediği uçuş oldu. Gösteri, katılımcılardan büyük alkış alırken ilgiyle izlendi.