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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 14:34

Paraşütçülerden 30 Ağustos'a özel “Saygı Uçuşu”

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümünde Sivas'taki yamaç paraşütçüleri tarafından “Saygı Uçuşu” gerçekleştirildi.

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