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Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 01:28

Özgürlüğe uzanan 39 el... İşgalci İsrail hapishanelerinden kurtuluşun tablosu

İşgalci İsrail hapishanesindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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