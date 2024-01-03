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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 12:36

Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat! Film sahnelerini aratmadı

Emniyet teşkilatındaki tüm birimlerin zorlu operasyonlarına destek verip huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel harekat polisleri (PÖH), zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

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