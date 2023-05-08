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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:54

Oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi! ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İspanya ve Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

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