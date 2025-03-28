Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında

Otoyollarda 7/24 esasına göre görev yaptıklarını anlatan Okçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Otoyol Jandarma Komutanlığı olarak yeterli sayıdaki kuvvetlerimizle bünyemizde görev alan unsur ve timlerimiz sorumluluk alanımızda bulunan otoyollarda vatandaşların huzuru ve güvenli bir şekilde yolculuk yapması için 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Trafik kazalarını en aza indirmek, kolluk hizmetlerini yürütmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla helikopter ve cayrokopter ile havadan denetim yapılmaktadır. Bu yöntem geniş alanların daha hızlı ve etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır."