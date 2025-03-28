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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 14:22 |

Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında

Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Ramazan Bayramı öncesi ve tatil süresince havadan ve karadan denetimlerle olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

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