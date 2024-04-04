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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 14:15

Otogarlarda bayram hareketliliği! Doluluk oranı yüzde 95

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala otogarlarda hareketlilik başladı. Araçların doluluk oranının yüzde 90 olduğunu ifade eden otobüsçüler, ek seferler için hazırlıklara başladı.

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