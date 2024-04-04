Otogarlarda bayram hareketliliği! Doluluk oranı yüzde 95

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Bayram tatiline sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs doluluk oranları yüzde 90-95 civarına yükseldi.

Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken yetkililer asıl yoğunluğun cuma gününden itibaren başlayacağını belirtti.

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Otobüs doluluk oranları şimdiden yüzde 90-95 civarına yükselirken otobüs bilet fiyatlarının bayram öncesinde bölgeden bölgeye göre değiştiği de aktarıldı.

Otobüs firması yetkilileri de bayram yolculuğu yapacak olan vatandaşları merdiven altı bilet satışlarına karşı uyardı.

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"VATANDAŞLARIMIZ OTOBÜS BİLETİ ALIRKEN MERDİVEN ALTI SATIŞLARA DİKKAT ETSİN"

Türkiye Otobüsler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Musa Çaktır, vatandaşları sahte bilet konusunda uyardı.

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Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Arabalarımızın doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz. Tatil uzun olunca tabii ek servis ihtiyaçları doğdu. Ek servis oranları da orta düzeyde ilerliyor." dedi.

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Bayram tatili için kısa yolculukların daha fazla tercih edildiğini aktaran Çaktır, "Tatil yörelerinde baya bir yoğunluk var. Biz kışın devletin belirlediği fiyatın bile yüzde 30 aşağısında satıyoruz biletleri. Sezonda, doluluk oranlarını yakaladığımız zaman normal fiyatlarımıza dönüyoruz. Şu anda herhangi bir zammımız yok." ifadelerini kullandı.