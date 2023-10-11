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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:30

ÖSYM'nin yüksek güvenlikli kozmik odası! Sınav soruları burada hazırlanıyor

ÖSYM'nin sınav soruları, “kırmızı alan” adı verilen yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı, gizli tutulan yerde hazırlanıyor. İsmi gizli tutulan akademisyenlerin, cep telefonu, şarj aleti, kulaklık, elektronik sigara gibi eşyaları ile alana girişe izin verilmiyor. Çok aşamalı denetime sokulan soruların, kitapçıklara basımı ise emniyet güçlerinin denetimi altındaki matbaalarda gerçekleşiyor.

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