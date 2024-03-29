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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:37

Osmanlı İmparatorluğu Arması'nın 30 gizemi! İlk kez duyacaksınız

Osmanlı Devleti arması ya da Osmanlı arması, 19. yüzyılda Birleşik Krallık geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlandı.

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