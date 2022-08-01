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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13

Osman Gazi vefatının 696'ncı yılında anılıyor!

Osmanlı Devleti'ni kuran ve adını devletine veren Osman Gazi, yüksek askeri becerisi, tedbirli ve adaletli yapısıyla gerçekleştirdiği fetihleriyle dünyanın tek hanedana dayalı en uzun ömürlü devletlerinden birini ortaya çıkardı.

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