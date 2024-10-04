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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 14:46

Oruç Reis, Somali'ye gitmek için yola çıktı! 7 ay boyunca görev yapacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Limanı'nda bulunan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, 7 ay boyunca görev yapacağı Somali'ye gitmek için yola çıktı.