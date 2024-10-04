Oruç Reis, Somali'ye gitmek için yola çıktı! 7 ay boyunca görev yapacak

Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Sakarya Gaz Sahası Filyos Limanı'nda demirli bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali'de kara ve açık deniz bloklarında sismik veri toplama faaliyetlerini toplamak için Filyos Limanı'ndan hareket etti.