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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 11:30 |

Ormancılar 20 bin kişiye yangın eğitimi verecek

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede genellikle sonbahar ve kışın artan orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 20 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

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