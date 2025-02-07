Ormancılar 20 bin kişiye yangın eğitimi verecek

Bölgedeki 4 ilde son 5 yılda 263 orman yangını meydana geldi

Er, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Trabzon'da son 5 yılda 263 orman yangını meydana geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:





"Yangınlar Türkiye'nin çoğu yerinde yazın çıkmasına rağmen bizim bölgede sonbahar ve kış aylarında kasım, aralık, ocak, şubat ve martta çıkıyor. Yangınların çıkış nedenlerine baktığımızda yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğu belirlendi. Yaptığımız bu eğitimlerle halkımızı bahçe temizliği veya daha başka bir sebeple ateş yakma durumlarında bilinçli olmaları ya da hiç yakmamaları gerektiğini anlatabilirsek orman yangınlarının büyük oranda azalmasını sağlayabiliriz."