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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:14

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak! 900 yataklı şehir hastanesi

Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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