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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 09:43

Ordu sahilinde bulundu! Bomba imha ekipleri müdahale etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vuran hava güdümlü Rus yapımı mayın tetikleyicisi bulundu. İstanbul'da bulunan mayın benzeri cisme benzeyen 'hava ştandrosu' bölgede kısa süreli paniğe sebep olurken, cisim ekipler tarafından imha edildi.

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