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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 17:39

Onarım için bekliyordu! Havalimanı dışına taşındı

Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı.

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