  • $29,5154
  • 32,7835
  • 1957.12
  • 7470.18

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 10:45

On binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu... 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek'

'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' etkinliği için on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.