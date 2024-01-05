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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 14:40

Nurhak Acil Durum Hastanesi! 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki hastanenin 6 Şubat depremlerinde yıkılması üzerine yapımına başlanan 52 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesinin, yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

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