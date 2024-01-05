Nurhak Acil Durum Hastanesi! 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Nurhak Devlet Hastanesinin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

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Bu kapsamda Karaçar Mahallesi'nde 6 bini kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alanda hastanenin inşasına başlandı.

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52 yatak kapasiteli planlanan hastanede, 16 poliklinik, 11 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane, 2 diş polikliniği ve 2 diyaliz merkezi olacak.

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Nurhak Kaymakamı Oray Güven, AA muhabirine, yapımı süren hastanenin depreme dayanıklı olması için 453 fore kazıkla (inşaat yüklerinin sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) güçlendirildiğini ve çelikten yapıldığını anlattı.

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Güven, "Mevcut devlet hastanemiz 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinde ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleşti. Şu anda yeni devlet hastanemizin inşaatı süratle devam etmektedir. Binamız acil durum hastanesi olarak inşa edilmektedir. Hastanemizin 2024'ün ilk 6 ayı içerisinde hemşerilerimizin hizmetine açılması planlanmaktadır." dedi.

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Oray Güven, hastanenin yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililere teşekkür etti.

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