  • $28,9701
  • 31,7051
  • 1872.52
  • 8128.89

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 13:12

Nurdağı'ndaki deprem konutları havadan görüntülendi

Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları FPV dronla görüntülendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.