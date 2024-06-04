Nilüfer Çayı zehir saçıyor! Görüntüsü sıcak asfalt dökülen karayolunu andırıyor

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Sulama yaparken dere suyu yerine artezyen kuyu suyu kullandığını belirten Karacabey'in Çeşnigir Mahallesi'nden çiftçi Behçet Yüncü, "Balığı geçtik zaten kaplumbağa, kurbağa bile kalmadı derede. Biz burada tuttuğumuz balığın büyük bir bölümünü çaya geri salardık. Aşırı bir koku ve kirlilik var artezyen kuyusu kullanamayanlar var onlar dere suyu ile sulama yapıyor o da ne oluyor pazar tezgahlarında satılan ürünlere ve dolayısıyla bizlere geçiyor. Hiç bir türlü akarsuyu kullanamıyoruz. Bölge çiftçileri olarak mağduruz." dedi.