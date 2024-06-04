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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 10:29

Nilüfer Çayı zehir saçıyor! Görüntüsü sıcak asfalt dökülen karayolunu andırıyor

Nilüfer Çayı'ndaki kirlilik, dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Karacabey Longozu, Arap Gölü ve İmralı Adası'nı da tehdit ediyor. Nilüfer Çayı'nın gökyüzünden çekilen görüntüsü bir akarsudan çok sıcak asfalt dökülen karayolunu andırıyor.

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