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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:11

Nijer'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle İstanbul'a geldi

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle İstanbul'a geldi.

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