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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:02

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! 71 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

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