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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 23:53

Netanyahu'ya 'esir skandalı' tepkisi... Tel Aviv'de halk sokaklarda

İsrailli esirlerin aileleri, 3 esirin işgalci İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmesinin ardından Netanyahu'ya tepki göstermek için Tel Aviv'de eylem başlattı. Aileler Hamas ile acilen esir takası anlaşması yapılamasını istedi.

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