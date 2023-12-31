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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 01:20

'Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu... Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen '2023 Necip Fazıl Ödülleri', Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi.

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