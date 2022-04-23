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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:25

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! İşte arşivlerden çıkan o kareler

Mustafa Kemal, 15 Mart 1923 perşembe günü Adana'ya geldiğinde çocuklarla özel olarak ilgilendi. Şehir gezisi sırasında o günlerde şehrin kuzeyinde bulunan yetimhane okulu öğrencilerini görmek istediğini söylerek huzuruna çağırdı.

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