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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:51

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı! 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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