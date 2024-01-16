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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:28

Muğla'da şiddetli yağış sonrası sokaklarda göle döndü

Muğla'da bazı cadde ve sokaklar yağmur sonrası sular altında kaldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla'ya yapılan şiddetli yağış sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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