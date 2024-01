Muğla'da şiddetli yağış sonrası sokaklarda göle döndü

3 / 7



Her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getiren Yeniköy mahalle sakinlerinden Cevat Çamoğlu, "Biz her yağmurda bu şekilde çile çekiyoruz. Biz kendi imkanlarımız ile burayı kurtarmaya çalışıyoruz çok mağdur durumdayız. Her yağmur bizim burası bu şekilde oluyor. Biz kapıları açıp eve girmesini önlüyoruz. Her yağmur sonrasında ekmek almaya bile gidemiyoruz" dedi.