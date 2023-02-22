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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:55

MTA diri fay haritalarını güncelledi! Deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri?

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını araştırıyor. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası.

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