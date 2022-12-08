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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 14:07

MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçiğin zor şartlarda terörle mücadelesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen yürüttüğü terörle mücadele operasyonları sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

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