MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçiğin zor şartlarda terörle mücadelesi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.