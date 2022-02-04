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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 10:16

Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Koronavirüse karşı kullanılmaya başlandı

Kovid'i hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacına onay çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı

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