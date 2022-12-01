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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:12

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ operasyonu! 5 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.

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