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Eklenme tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:07

MİT paylaştı! İstihbarat raporları internet sayfasında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı.