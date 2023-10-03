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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 10:15

Minibüs park halindeki kamyona ok gibi saplandı

Minibüsün park halindeki kamyona ok gibi saplandığı kaza kamerada: 2 ölü, 9 yaralı

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