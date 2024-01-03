Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber! İşte 2024 resmi tatil günleri

2024 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarih? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan 2024 Arefe günü öğleden sonra başlayacak, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ancak Cumartesi- Pazar hafta sonu ttailiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 5,5 gün olacak.
2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2024 yılında Kurban Bayramı tatili 4 gün olacak.
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek.
2024 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba