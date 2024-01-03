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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 10:04

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber! İşte 2024 resmi tatil günleri

Milyonlarca çalışanın gözü 2024 yılı resmi tatillerine çevrildi. Resmi tatil günlerine göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte 2024 resmi tatil günleri...

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