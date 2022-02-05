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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:22

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'haftalık izin' kararı!

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, hafta tatili izninin toplu olarak kullandırılamayacağına hükmetti.

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