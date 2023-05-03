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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:38

Milli taarruz helikopteri ATAK, 9 yıldır TSK'nin gücüne güç katıyor

Yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil hedef tespit sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisiyle dikkati çeken milli taarruz helikopteri ATAK, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslimatının yapıldığı 2014'ten bu yana Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. ATAK, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme gibi helikopterler için zor kabul edilen manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.

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