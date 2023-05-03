Milli taarruz helikopteri ATAK, 9 yıldır TSK'nin gücüne güç katıyor

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Avcı kaskının sağladığı avantajla, başta gece olmak üzere her türlü olumsuz hava koşullarında uçabilen ATAK, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik güçlerine destek oluyor. Türkiye'yi helikopter satın alan bir ülke konumundan helikopter üreten ve satan bir ülke konumuna yükselten ATAK'ın TSK envanterindeki sayısı her geçen gün artıyor. Zafer Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) geçit töreni düzenlendi. Törende, TAI tarafından üretilen ATAK helikopterleri de uçuş gösteri yaptı.